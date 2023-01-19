Джейсон Кидд: «С такой защитой в этой лиге не выиграть, даже если у вас в составе Лука, Карим или Леброн»

Теги Атланта Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд после поражения от «Атланты» (122:130) раскритиковал игру своей команды в обороне.

«Мы должны продолжать просить и требовать, чтобы парни играли в защите.

Нельзя играть только в нападении. Сегодня мы позволили сопернику набрать 130 очков и реализовать 57 процентов с игры. Как на тренировке. С такой защитой в этой лиге не выиграть, даже если у вас в составе Лука, Карим или Леброн. Неважно, сколько очков вы наберете, их всегда будет недостаточно.

Пока мы не начнем прикладывать больше усилий в защите и не начнем понимать, что мы должны делать, мы будем набирать 120, но пропускать 130 или 140. Однажды мы можем пропустить 150, но ничего страшного, ведь мы наберем много очков», – сказал Кидд.

«Даллас», занимавший в прошлом сезоне седьмое место в НБА по эффективности защиты, в этом сезоне опустился на 25-е место, пропуская в среднем 115 очков за 100 владений.

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3 комментария

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сейяр снайпер
Еще бы все попадали открытые броски, и не делали потерь.
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vzi
Прям в кассу статьи про то, как взлетела результативность в НБА в этом году, и как это стало следствием в том числе того, что большинство команд забивают на защиту.
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Артём Альбрехт
Это он так тонко издалека намекает Луке, чтобы тот начал хоть немного защищаться?
+2
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+2
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