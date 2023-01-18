Легенда «Бостона» Крис Форд умер в возрасте 74 лет

Легендарный игрок и тренер « » Крис Форд умер на 75-м году жизни.

Официальная причина не называется, но в заявлении клуба говорится, что Форд скончался во вторник. Согласно сообщению The Press of Atlantic City, Форд умер в Филадельфии от сердечного приступа в начале месяца.

Форд является чемпионом НБА 1981 года в составе «Селтикс». Он известен тем, что исполнил первый точный трехочковый бросок в НБА 12 октября 1979 года.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов