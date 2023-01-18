Легенда «Бостона» Крис Форд умер в возрасте 74 лет

Теги происшествия Бостон НБА Баскетбол

Легендарный игрок и тренер «Бостона» Крис Форд умер на 75-м году жизни.

Официальная причина не называется, но в заявлении клуба говорится, что Форд скончался во вторник. Согласно сообщению The Press of Atlantic City, Форд умер в Филадельфии от сердечного приступа в начале месяца.

Форд является чемпионом НБА 1981 года в составе «Селтикс». Он известен тем, что исполнил первый точный трехочковый бросок в НБА 12 октября 1979 года.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Светлая память.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий