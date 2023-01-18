Евролига в сезоне-2022/23 демонстрирует рекордную посещаемость матчей

Средняя посещаемость матчей в сезоне-2022/23 составляет 8 810 зрителей. Это самый высокий показатель посещаемости в истории лиги.

Рекорд принадлежит незавершенному сезону-2019/20 – 8 739. Самая высокая посещаемость в полном сезоне Евролиги была зафиксирована в сезоне-2017/18 – 8 413 зрителей в среднем за матч.

В нынешнем сезоне лига демонстрирует рекордный процент заполняемости трибун – 76,07. На сегодняшний день рекорд также принадлежит неполному сезону-2019/20 (74,96%).

Топ-10 команд Евролиги по посещаемости:

1. « » – 16 351

2. « » – 14 548

3. « » – 13 9394

4. «Маккаби Тель-Авив» – 10 460

5. «Фенербахче» – 10 049

6. «Милан» – 9 735

7. «Альба» – 9 538

8. «Олимпиакос» – 9 459

9. «Баскония» – 9 122

10. «Панатинаикос» – 8 519

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