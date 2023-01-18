Евролига в сезоне-2022/23 демонстрирует рекордную посещаемость матчей
Средняя посещаемость матчей Евролиги в сезоне-2022/23 составляет 8 810 зрителей. Это самый высокий показатель посещаемости в истории лиги.
Рекорд принадлежит незавершенному сезону-2019/20 – 8 739. Самая высокая посещаемость в полном сезоне Евролиги была зафиксирована в сезоне-2017/18 – 8 413 зрителей в среднем за матч.
В нынешнем сезоне лига демонстрирует рекордный процент заполняемости трибун – 76,07. На сегодняшний день рекорд также принадлежит неполному сезону-2019/20 (74,96%).
Топ-10 команд Евролиги по посещаемости:
1. «Партизан» – 16 351
2. «Жальгирис» – 14 548
3. «Анадолу Эфес» – 13 9394
4. «Маккаби Тель-Авив» – 10 460
5. «Фенербахче» – 10 049
6. «Милан» – 9 735
7. «Альба» – 9 538
8. «Олимпиакос» – 9 459
9. «Баскония» – 9 122
10. «Панатинаикос» – 8 519
Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?
Комментарии