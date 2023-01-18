Мантас Калниетис завершил карьеру

Бывший разыгрывающий «Локомотива-Кубань» объявил о завершении карьеры.

36-летний защитник «Жальгириса» проведет свой прощальный матч 29 января против «Йонавы» в рамках чемпионата Литвы на «Жальгирис-Арене».

Уроженец Каунаса, дебютировавший в основном составе « » в сезоне-2005/06 и проведший в клубе почти 10 сезонов, также выступал за краснодарский « », итальянский «Милан» и французский «Виллербан».

Калниетис является 4-кратным чемпионом Литвы (2007, 2008, 2011, 2012), чемпионом Италии (2018), чемпионом Франции (2019), победителем Еврокубка (2013) и MVP Единой лиги ВТБ (2021). В составе сборной Литвы защитник завоевал две серебряные медали Евробаскета (2013, 2015) и бронзовую медаль чемпионата мира (2010).

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