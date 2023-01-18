Мантас Калниетис завершил карьеру

Теги Жальгирис переходы Локомотив-Кубань Turkish Airlines EuroLeague сборная Литвы чемпионат Литвы Мантас Калниетис Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис объявил о завершении карьеры.

36-летний защитник «Жальгириса» проведет свой прощальный матч 29 января против «Йонавы» в рамках чемпионата Литвы на «Жальгирис-Арене».

Уроженец Каунаса, дебютировавший в основном составе «Жальгириса» в сезоне-2005/06 и проведший в клубе почти 10 сезонов, также выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», итальянский «Милан» и французский «Виллербан».

Калниетис является 4-кратным чемпионом Литвы (2007, 2008, 2011, 2012), чемпионом Италии (2018), чемпионом Франции (2019), победителем Еврокубка (2013) и MVP Единой лиги ВТБ (2021). В составе сборной Литвы защитник завоевал две серебряные медали Евробаскета (2013, 2015) и бронзовую медаль чемпионата мира (2010).

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asanov
Казалось, что вот ещё чуть-чуть и станет звездой в Европе. Но чего-то не хватило...
А за сборную всегда выступал достойно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paganism
Буччи шпрот, когда мы уже сотрем с лица земли всю Прибалтику?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий