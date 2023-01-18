«Валенсия подписала Шэннона Эванса до 2024 года

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«Валенсия» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Шэнноном Эвансом (28 лет, 185 см).

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Испанская усилила заднюю линию в связи с серьезными травмами у Джареда Харпера, Сэма Ван Россома, Мартина Херманнссона и Миллана Хименеса.

Эванс в сезоне-22/23 выступал за «Бетис», набирая в чемпионате Испании 21,0 очка, 5,4 передачи и 2,1 подбора в среднем за матч. Американец лидирует в ACB по очкам в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что в связи с проблемами с составом «Валенсия» рассматривает вариант с возвращением из аренды в УНИКСе Ненада Димитриевича.

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