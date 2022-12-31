Форвард «Барселоны» перевел матч с « » в овертайм, забросив 3-очковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84).

Матч закончился победой «Барселоны» в дополнительной пятиминутке со счетом 99:94.

Как пишет BasketNews, Миротич заступил в аут перед спасительным дальним броском.

После игры сербский журналист описал Николе ситуацию.

«Серьезно? Я не знал. Интересно, а судьи... Почему они не свистнули? Честно говоря, я в шоке.

Таких вещей быть не должно, учитывая, как много у нас есть камер и систем наблюдения за событиями на площадке. Я не сомневаюсь в сказанном вами, наступил, значит, наступил, просто до сих пор ничего не знал об этом», – заявил Миротич.

Фото: BasketNews

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