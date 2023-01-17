Ник Клэкстон: «Считаю себя главным претендентом на приз Лучшему оборонительному игроку»

Центровой « » высоко оценил уровень своего выступления в сезоне-2022/23.

«Не люблю устанавливать для себя потолок, но чувствую, что сейчас я приближаюсь к нему. Я могу стать одним из лучших двусторонних игроков лиги в определенный момент, если попаду в подходящую систему. Я продолжу работать над своей игрой, тренироваться летом и прогрессировать.

Попасть на всех звезд было бы исполнением мечты. Если честно, в начале сезона я не думал об этом. Теперь я вижу, что все возможно. Мне нужно показать, что я заслуживаю быть там. Безусловно, моя цель на будущее – стать стабильным участником Матча звезд.

Считаю себя главным претендентом на приз Лучшему оборонительному игроку. Я плотно защищаюсь на всех пяти позициях, нахожусь в лидерах по блок-шотам. Я делаю все, чтобы моя команда отлично защищалась в каждом матче. Точно знаю, что заслуживаю этого», – заявил Клэкстон.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист набирает 11,9 очка, 8,5 подбора и 2,7 блок-шота в среднем за матч.

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