Ник Клэкстон: «Считаю себя главным претендентом на приз Лучшему оборонительному игроку»

Теги Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Николас Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон высоко оценил уровень своего выступления в сезоне-2022/23.

«Не люблю устанавливать для себя потолок, но чувствую, что сейчас я приближаюсь к нему. Я могу стать одним из лучших двусторонних игроков лиги в определенный момент, если попаду в подходящую систему. Я продолжу работать над своей игрой, тренироваться летом и прогрессировать.

Попасть на Матч всех звезд было бы исполнением мечты. Если честно, в начале сезона я не думал об этом. Теперь я вижу, что все возможно. Мне нужно показать, что я заслуживаю быть там. Безусловно, моя цель на будущее – стать стабильным участником Матча звезд.

Считаю себя главным претендентом на приз Лучшему оборонительному игроку. Я плотно защищаюсь на всех пяти позициях, нахожусь в лидерах по блок-шотам. Я делаю все, чтобы моя команда отлично защищалась в каждом матче. Точно знаю, что заслуживаю этого», – заявил Клэкстон.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист набирает 11,9 очка, 8,5 подбора и 2,7 блок-шота в среднем за матч.

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2 комментария

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ДИКАНЬ
Яннис типа МВП и в этой гонке не участвует?)) ну ладно, но даже среди центров трудно поставить его выше Гобера, Тернера, даже Брука Лопеса. Пацан молодец, старается, надеюсь эти слова его самого мотивируют, так как у остальных пока вызывают улыбку))
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SNOWBALL
Следует поменять статистику на 2,7 очка, 11,9 подбора и 8,7 блокшота в таком случае, чтоб претендовать на DPOY)
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