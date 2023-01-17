Билеты на «Финал четырех» Евролиги-2023 в Каунасе проданы за 5 часов

объявила о реализации всех билетов на матчи «Финала четырех»-2023, которые появились в открытом доступе.

Билеты поступили в продажу 17 января в 9:00 по центральноевропейскому времени и были распроданы менее чем за пять часов. Цена варировалась от 56,25 евро за один матч (всего 225 евро) до 128,75 евро (всего 515 евро).

«Финал четырех» Евролиги 2023 года пройдет на «Жальгирис-Арене» в Каунасе (Литва), которая вмещает более 15 000 зрителей. 19 мая состоятся полуфинальные матчи, а 21 мая – игра за третье место и финал.

Каждой команде, участвующей в «Финале четырех», будет выделено для реализации около 600 билетов. Также болельщики смогут покупать и продавать билеты через официальную торговую площадку Евролиги. Помимо этого, в продаже по-прежнему имеется некоторое количество VIP-билетов.

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