Домантас Сабонис и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели

Центровой «Сакраменто» и разыгрывающий « » признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Литовец помог «Кингз» выиграть 4 матча из 4. Его показатели на прошедшей неделе составили 18,5 очка, 14,3 подбора и 10,3 передачи в среднем за встречу.

Брансон набирал 34,8 очка, делая 5,8 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру. Результат «Никс» на минувшей неделе – 3-1.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»