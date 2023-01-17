Домантас Сабонис и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис и разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Литовец помог «Кингз» выиграть 4 матча из 4. Его показатели на прошедшей неделе составили 18,5 очка, 14,3 подбора и 10,3 передачи в среднем за встречу.
Брансон набирал 34,8 очка, делая 5,8 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру. Результат «Никс» на минувшей неделе – 3-1.
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