Домантас Сабонис и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели

Теги Нью-Йорк Сакраменто НБА Домантас Сабонис Джейлен Брансон Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис и разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Литовец помог «Кингз» выиграть 4 матча из 4. Его показатели на прошедшей неделе составили 18,5 очка, 14,3 подбора и 10,3 передачи в среднем за встречу.

Брансон набирал 34,8 очка, делая 5,8 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру. Результат «Никс» на минувшей неделе – 3-1.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

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1 комментарий

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Рома Карабах
Жаль Брансон не особо популярный игрок. По мне лучший в лиге по работе ногами. Да и за последнее время равных ему в этом в лиге не вспомню
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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