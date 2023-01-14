Домантас Сабонис оформил трипл-дабл с личным рекордом по передачам
Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл в матче с «Хьюстоном» (139:114).
Сабонис набрал 19 очков, 15 подборов и 16 передач (личный рекорд в НБА) за 37 минут. В его активе также 2 перехвата и 2 блок-шота.
Сабонис стал вторым игроком в истории клуба, который набирает в одном матче как минимум 15 очков, 15 подборов и 15 передач. Легендарный Оскар Робертсон делал это 15 раз в составе «Цинциннати Ройалс».
Трипл-дабл стал для литовца четвертым в сезоне.
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