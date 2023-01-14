Домантас Сабонис оформил трипл-дабл с личным рекордом по передачам

Теги Хьюстон Сакраменто НБА Оскар Робертсон Домантас Сабонис Баскетбол

Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис оформил трипл-дабл в матче с «Хьюстоном» (139:114).

Сабонис набрал 19 очков, 15 подборов и 16 передач (личный рекорд в НБА) за 37 минут. В его активе также 2 перехвата и 2 блок-шота.

Сабонис стал вторым игроком в истории клуба, который набирает в одном матче как минимум 15 очков, 15 подборов и 15 передач. Легендарный Оскар Робертсон делал это 15 раз в составе «Цинциннати Ройалс».

Трипл-дабл стал для литовца четвертым в сезоне.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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2 комментария

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Сергей Поляков
Ответ Король Лев
Ну теперь можно с уверенностью сказать, что этот обмен с Индианой был вин вин. Ждем королей в долгожданный плей-офф! (Как долго я ждал с 2004 года)
Как и я.А сколько было критики из-за того,что обменяли Тайриза...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Король Лев
Ну теперь можно с уверенностью сказать, что этот обмен с Индианой был вин вин. Ждем королей в долгожданный плей-офф! (Как долго я ждал с 2004 года)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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