Бигмен « » оформил трипл-дабл в матче с « » (139:114).

Сабонис набрал 19 очков, 15 подборов и 16 передач (личный рекорд в ) за 37 минут. В его активе также 2 перехвата и 2 блок-шота.

Сабонис стал вторым игроком в истории клуба, который набирает в одном матче как минимум 15 очков, 15 подборов и 15 передач. Легендарный Оскар делал это 15 раз в составе «Цинциннати Ройалс».

Трипл-дабл стал для литовца четвертым в сезоне.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много