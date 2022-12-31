Домантас Сабонис набрал 28+11+8 при 12 из 12 с игры
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис отметился эффективной игрой во встрече с «Ютой» (126:125) в пятницу.
Сабонис за 37 минут записал на свой счет 28 очков, 11 подборов и 8 передач, реализовав 12 из 12 с игры.
Литовец набрал наибольшее количество очков для игрока «Кингз» при 100-процентной реализации с игры с 1978 года.
Сабонис играет с повреждением коллатеральной связки большого пальца правой руки.
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