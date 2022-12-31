Домантас Сабонис набрал 28+11+8 при 12 из 12 с игры

Теги Сакраменто НБА Юта Домантас Сабонис Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис отметился эффективной игрой во встрече с «Ютой» (126:125) в пятницу.

Сабонис за 37 минут записал на свой счет 28 очков, 11 подборов и 8 передач, реализовав 12 из 12 с игры.

Литовец набрал наибольшее количество очков для игрока «Кингз» при 100-процентной реализации с игры с 1978 года.

Сабонис играет с повреждением коллатеральной связки большого пальца правой руки.

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3 комментария

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Артем Андреев
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Знаете, я, когда на баскетреф зашёл, посмотреть рейтинги на МВП, охренел, так как по статистическим метрикам баскетрефа Сабонис в десятке претендентов на MVP...
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Nikadimus
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Ответ юрий кварт
Сабонис растет как то скачками. Молодец прогресс очевиден. Как важно попасть в свою команду
Как странно, когда твоя команда – Сакраменто
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юрий кварт
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Сабонис растет как то скачками. Молодец прогресс очевиден. Как важно попасть в свою команду
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