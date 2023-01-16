Энтони Браун: «В каждом из наших матчей с «Самарой» на паркете была борьба»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Самара Энтони Браун Баскетбол

Форвард УНИКСа Энтони Браун оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой».

«С нетерпением ожидаем предстоящий матч в Самаре. Нам противостоит очень опытная команда, в ее составе подобраны хорошие российские и иностранные баскетболисты. Мы провели много матчей против них, включая предсезонные турниры, и каждый раз на паркете шла борьба», – заявил Браун.

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