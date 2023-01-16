Сергей Базаревич: «У УНИКСа атлетичная команда. Для «Самары» это не самый лучший матч-ап»

Главный тренер «Самары» высказался о предстоящем матче Лиги ВТБ против УНИКСа.

« – отличная команда, и она показывает это своими результатами. По моему мнению, у казанцев на сегодняшний день наиболее цельная игра во всей лиге. Игра очень агрессивная, симпатичная.

У них очень атлетичная команда – это то, что нужно в современном баскетболе. Для нас это не самый лучший матч-ап. Но мы попытаемся использовать наши сильные качества и попробовать нивелировать сильные качества соперника. Посмотрим, что получится», – заявил Базаревич.

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