Чемпионат Греции. «Кардицас» – «Олимпиакос», АЕК сыграет с ПАОКом

Теги результаты Олимпиакос АЕК ПАОК чемпионат Греции Кардицас Баскетбол

Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

«Кардицас» примет «Олимпиакос», АЕК дома сыграет с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Кардицас – Олимпиакос
Дата проведения
27 декабря, 16.15, «Karditsa»
Онлайн матча

АЕК – ПАОК
Дата проведения
27 декабря, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Панатинаикос – 7-2, Перистери – 7-2,  АЕК – 6-3, Арис – 6-4, ПАОК – 5-4, Колоссос – 4-5, Промитеас – 3-5, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-7, Кардицас – 1-7, Лаврион – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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