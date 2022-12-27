Чемпионат Греции. «Кардицас» – «Олимпиакос», АЕК сыграет с ПАОКом
Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
«Кардицас» примет «Олимпиакос», АЕК дома сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 16.15, «Karditsa»
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Положение команд: Олимпиакос – 9-0, Панатинаикос – 7-2, Перистери – 7-2, АЕК – 6-3, Арис – 6-4, ПАОК – 5-4, Колоссос – 4-5, Промитеас – 3-5, Аполлон – 3-7, Ионикос – 2-7, Кардицас – 1-7, Лаврион – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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