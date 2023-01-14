ACB. «Уникаха» против «Бреогана», «Гран-Канария» сыграет с «Фуэнлабрадой» и другие матчи

В субботу, 814 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

« » примет «Бреоган», « » дома сыграет с «Фуэнлабрадой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 12-3, Барселона – 12-3, Баскония – 12-3, – 11-4, Уникаха – 10-5, Ховентуд – 10-5, Гран-Канария – 8-7, Бреоган– 8-7, – 8-7, Валенсия – 7-8, Мурсия – 7-8, Обрадойро – 7-8, Гранада – 5-10, Жирона – 5-10, – 4-11, Манреса – 3-12, Бетис – 3-12, Фуэнлабрада – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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