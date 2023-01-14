ACB. «Уникаха» против «Бреогана», «Гран-Канария» сыграет с «Фуэнлабрадой» и другие матчи
В субботу, 814 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Уникаха» примет «Бреоган», «Гран-Канария» дома сыграет с «Фуэнлабрадой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 14 января, 21.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Реал – 12-3, Барселона – 12-3, Баскония – 12-3, Тенерифе – 11-4, Уникаха – 10-5, Ховентуд – 10-5, Гран-Канария – 8-7, Бреоган– 8-7, Бильбао – 8-7, Валенсия – 7-8, Мурсия – 7-8, Обрадойро – 7-8, Гранада – 5-10, Жирона – 5-10, Сарагоса – 4-11, Манреса – 3-12, Бетис – 3-12, Фуэнлабрада – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия
«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь
Комментарии