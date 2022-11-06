ACB. «Барселона» примет «Жирону», «Реал» встретится в гостях с «Сарагосой» и другие матчи
В воскресенье, 6 ноября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Барселона» примет «Жирону», «Реал» встретится в гостях с «Сарагосой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 14.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.30, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Положение команд: Барселона – 5-1, Тенерифе – 5-1, Реал – 5-1, Гран-Канария – 5-2, Баскония – 4-2, Гранада – 4-2, Бреоган– 4-2, Мурсия – 4-3, Бильбао – 3-3, Уникаха – 3-3, Валенсия – 3-3, Ховентуд – 3-4, Фуэнлабрада – 3-4, Жирона – 2-4, Обрадойро – 2-5, Бетис – 1-5, Манреса – 1-6, Сарагоса – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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