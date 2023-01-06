Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности – 49 очков в матче против «Рокетс»

Форвард «Юты» Лаури Маркканен установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 49 очков в победной встрече с « » (131:114).

25-летний финский форвард реализовал 15 из 27 с игры, 6 из 15 из-за дуги, 13 из 13 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери за 36 минут на паркете.

Маркканен набрал 18 очков в первой четверти, что помогло «Джаз» сразу оторваться в счете. «Рокетс» удалось выйти вперед в третьей четверти, но «Юта» завершила четверть рывком 10:0, после чего довела матч до победы.

Предыдущим рекордом Маркканена были 38 очков, которые он набирал дважды в карьере.

Форвард проводит лучший сезон в карьере, набирая 24,5 очка, 8,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.

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