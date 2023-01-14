Чемпионат Турции. «Коньяспор» - «Каршияка», «Бахчешехир» встретится с «Тофашем»
Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Коньяспор» примет «Каршияку», «Бахчешехир» дома встретится с «Тофашем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 14 января, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 14 января, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 12-2, Тюрк Телеком – 11-3, Каршияка – 10-4, Анадолу Эфес – 9-5, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-7, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 7-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8, Петким Спор – 5-9, Газиантеп – 5-9, Бююкчекмедже – 5-10, Маниса – 3-11, Бешикташ – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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