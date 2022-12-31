Чемпионат Турции. «Бахчешехир» против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп» и другие матчи

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В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Бахчешехир» дома сыграет против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бахчешехир – Каршияка
Дата проведения
31 декабря, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Коньяспор – Галатасарай
Дата проведения
31 декабря, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Дарушафака – Тофаш
Дата проведения
31 декабря, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Газиантеп
Дата проведения
31 декабря, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-3, Каршияка – 9-3, Анадолу Эфес – 8-4, Бурсаспор – 8-4, Галатасарай – 7-5, Дарушафака – 6-6, Тофаш – 6-6, Меркезефенди – 6-7, Петким Спор – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Газиантеп – 4-8, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-9, Маниса – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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