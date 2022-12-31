Чемпионат Турции. «Бахчешехир» против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп» и другие матчи

В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Бахчешехир» дома сыграет против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Галатасарай Дата проведения 31 декабря, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Дарушафака – Тофаш Дата проведения 31 декабря, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-3, Каршияка – 9-3, – 8-4, Бурсаспор – 8-4, – 7-5, – 6-6, – 6-6, Меркезефенди – 6-7, Петким Спор – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Газиантеп – 4-8, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-9, Маниса – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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