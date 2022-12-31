Чемпионат Турции. «Бахчешехир» против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп» и другие матчи
В субботу, 31 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Бахчешехир» дома сыграет против «Каршияки», «Анадолу Эфес» примет «Газиантеп».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 31 декабря, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 31 декабря, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 31 декабря, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 10-2, Тюрк Телеком – 10-3, Каршияка – 9-3, Анадолу Эфес – 8-4, Бурсаспор – 8-4, Галатасарай – 7-5, Дарушафака – 6-6, Тофаш – 6-6, Меркезефенди – 6-7, Петким Спор – 5-7, Бахчешехир – 5-7, Газиантеп – 4-8, Коньяспор – 4-8, Бююкчекмедже – 4-9, Бешикташ – 3-9, Маниса – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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