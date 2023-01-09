Разыгрывающий «Пэйсерс» считает, что клуб из Индианаполиса может пройти по пути «Гризлис» и развиться в одну из ведущих команд своей конференции.

«Мне кажется, успехи, которые мы увидим в ближайшие 2-3 года, связаны с сегодняшним днем. Это что-то вроде « ». У вас есть группа молодых парней, которые учатся друг у друга и работают каждый день, и постепенно они становятся одной из лучших команд в лиге. Вот чего мы пытаемся достичь», – заявил Халибертон.

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