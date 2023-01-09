Тайриз Халибертон: «Индиана» может стать «Мемфисом» Восточной конференции»

Теги Индиана Мемфис НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон считает, что клуб из Индианаполиса может пройти по пути «Гризлис» и развиться в одну из ведущих команд своей конференции.

«Мне кажется, успехи, которые мы увидим в ближайшие 2-3 года, связаны с сегодняшним днем. Это что-то вроде «Мемфиса». У вас есть группа молодых парней, которые учатся друг у друга и работают каждый день, и постепенно они становятся одной из лучших команд в лиге. Вот чего мы пытаемся достичь», – заявил Халибертон.

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все таки Пейсерс и Кингз вин-вин обмен перевернули
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий