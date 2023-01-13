Владимир Гомельский: «Лука Дончич играет пешком и вообще не защищается»

Теги Майкл Джордан Даллас Кобе Брайант НБА Джерри Уэст Владимир Гомельский Расселл Уэстбрук Оскар Робертсон Лука Дончич Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, чем разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич отличается от лучших игроков в истории.

«Я много слышу сравнений Дончича с Уэстбруком и тоже хочу провести параллель, но другую. Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Кобе Брайант, даже не буду брать Майкла Джордана. Все эти игроки отличаются от Дончича одним качеством — они играли в баскетбол на обеих половинах площадки.

Лука же вообще не защищается. Ему комфортно играть пешком, и он заставляет так играть всю команду. Когда Лука научится защищаться, только тогда его команда сможет претендовать на чемпионство, не раньше», — заявил Гомельский в эфире «Взял Мяч Live».

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4 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ hsmshhzfn5
Кобе защищался? Я чего-то не понимаю.
Кобе один из лучших защитников в истории был. Просто он включал защиту только когда требовалось. Молодой Леброн тоже защищался прилично, потом просто стал лениться.
0
0
0
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Muskat
Ответ hsmshhzfn5
Кобе защищался? Я чего-то не понимаю.
Его девять раз включали в первую пятерку all defensive players и три раза во вторую.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsmshhzfn5
Леброн не защищался.
Дончичу нужны другие партнеры.
А если он будет еще в защите убиваться в регулярке, то к 27 ноги протянет.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsmshhzfn5
Кобе защищался? Я чего-то не понимаю.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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