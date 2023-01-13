Владимир Гомельский: «Лука Дончич играет пешком и вообще не защищается»

Известный комментатор рассказал, чем разыгрывающий « » Лука Дончич отличается от лучших игроков в истории.

«Я много слышу сравнений Дончича с Уэстбруком и тоже хочу провести параллель, но другую. , Оскар Робертсон, , даже не буду брать . Все эти игроки отличаются от Дончича одним качеством — они играли в баскетбол на обеих половинах площадки.

Лука же вообще не защищается. Ему комфортно играть пешком, и он заставляет так играть всю команду. Когда Лука научится защищаться, только тогда его команда сможет претендовать на чемпионство, не раньше», — заявил Гомельский в эфире «Взял Мяч Live».

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