Владимир Гомельский: «Лука Дончич играет пешком и вообще не защищается»
Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, чем разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич отличается от лучших игроков в истории.
«Я много слышу сравнений Дончича с Уэстбруком и тоже хочу провести параллель, но другую. Джерри Уэст, Оскар Робертсон, Кобе Брайант, даже не буду брать Майкла Джордана. Все эти игроки отличаются от Дончича одним качеством — они играли в баскетбол на обеих половинах площадки.
Лука же вообще не защищается. Ему комфортно играть пешком, и он заставляет так играть всю команду. Когда Лука научится защищаться, только тогда его команда сможет претендовать на чемпионство, не раньше», — заявил Гомельский в эфире «Взял Мяч Live».
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Дончичу нужны другие партнеры.
А если он будет еще в защите убиваться в регулярке, то к 27 ноги протянет.