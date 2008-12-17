Евролига. 14-й тур. «Зенит» – «Маккаби», «Жальгирис» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги петербургский «Зенит» примет израильский «Маккаби».
Литовский «Жальгирис» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Евролига
Регулярный чемпионат
14-й тур
- Дата проведения
- 17 декабря, 20.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 17 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 11-2, Реал Испания – 10-3, Барселона Испания – 10-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-4, ЦСКА Россия – 8-5, Панатинаикос Греция – 8-5, Химки Россия – 7-6, Милан Италия – 7-6, Баскония Испания – 6-7, Виллербан Франция – 6-7, Олимпиакос Греция – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-8, Валенсия Испания – 5-8, Бавария Германия – 5-8, Альба Германия – 4-9, Жальгирис Литва – 3-10, Зенит Россия – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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