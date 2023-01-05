Адриатическая лига. «Сплит» – «Будучность», «Борац» примет «Цедевиту-Олимпию»

В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Хорватский «Сплит» на свой площадке примет черногорскую «Будучность». Словенская «Цедевита-Олимпия» в гостях сыграет против сербского клуба «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 11-1, Партизан Сербия – 11-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-2, ФМП Сербия – 10-3, Будучность Черногория – 9-4, Задар Хорватия – 7-6, Цибона Хорватия – 6-7, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Студентски Центар Черногория – 5-8, Морнар Бар Черногория – 4-9, Сплит Хорватия – 4-9, Мега Сербия – 3-10, Борац Чачак Сербия – 3-10, Скопье Северная Македония - 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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