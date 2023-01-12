Разыгрывающий «Филадельфии» заключил долгосрочный кроссовочный контракт с известным американским производителем спортивных товаров New Balance.

22-летний Макси в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 3,0 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

Самый известный представитель в – Кавай Ленард из «Клипперс».

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