Тайриз Макси заключил соглашение с New Balance

Теги Филадельфия НБА кроссовки New Balance Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси заключил долгосрочный кроссовочный контракт с известным американским производителем спортивных товаров New Balance.

22-летний Макси в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 3,0 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

Самый известный представитель New Balance в НБА – Кавай Ленард из «Клипперс».

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