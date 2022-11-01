Дрю Холидэй исполнил ключевой 3-очковый в игре с «Пистонс», «Бакс» стартовали с 6-0

Разыгрывающий стал автором ключевого попадания в матче с (110:108).

Холидэй забросил из-за дуги при счете 105:105 за 45,3 секунды до сирены. После этого «Бакс» удержали полученное преимущество и одержали шестую победу в шести встречах на старте нового сезона.

«Милуоки» – единственная команда НБА, которая пока идет без поражений.

В активе Холидэя 25 очков (7 из 15 с игры), 7 подборов и 10 передач за 37 минут.

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