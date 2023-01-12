Джейлен Браун набрал 41 очко и 12 подборов в победном матче с «Пеликанс»
Свингмен «Бостона» Джейлен Браун помог команде справиться с «Новым Орлеаном» (125:114).
Браун набрал 41 очко и 12 подборов.
За 35 минут Джейлен реализовал 15 из 21 с игры.
41 очко – лучший результат Брауна в нынешнем сезоне. У «Селтикс» четвертая победа подряд.
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