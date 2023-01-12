Свингмен « » помог команде справиться с « » (125:114).

Браун набрал 41 очко и 12 подборов.

За 35 минут Джейлен реализовал 15 из 21 с игры.

41 очко – лучший результат Брауна в нынешнем сезоне. У «Селтикс» четвертая победа подряд.

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