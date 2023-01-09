Генменеджер «Руны»: «Надеюсь, выйдем в «Финал четырех» Евролиги в ближайшие 5 лет»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА суперлига Россия Единая лига ВТБ Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич рассказал о планах по развитию клуба и личных целях.

«Руна» – частный клуб, который не ждет каждый год, какой бюджет выделит город. Мы каждый день ищем спонсоров, партнеров, чтобы расти и развиваться. У нас самый быстро развивающийся бренд. Наш менеджмент – самый молодой во всем российском профессиональном спорте, и это не просто слова. Клуб дает спортивный результат и уже привлекает дополнительные инвестиции. Мы далеки от идеала, но придем к этому в скором времени.

Главная цель – «Финал четырех» Евролиги. Надеюсь, мы сделаем это в ближайшие пять лет. Для меня выход в «Финал четырех» будет высочайшим достижением с «Руной». Что будет после этого, тяжело говорить, но мои личные амбиции – это управление клубом НБА», – заявил Юхневич.

В данный момент «Руна» занимает второе место в Суперлиге. Прошлым летом московская команда подавала заявку в Единую лигу ВТБ, но не прошла отбор.

«Главная цель – «Финал четырех» Евролиги». Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич – о развитии клуба и тенденциях росбаскета

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5 комментариев

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VolkXan
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Через 10 в НБА.
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jxx6d77ydn
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Клуб частный. А значит, за собственные бабки, могут мечтать о чём угодно. Хоть о чемпионате вселенной. Если бы на шее у фед бюджета сидели, тогда конечно, другой разговор.
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Додик Аксель
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По принципу, если уж мечтать так ни в чём себе не отказывать.
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vaslover
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Ответ 6LACK
Вообще не слежу за российским баскетболом, но такие комментарии пугают. Видимо, все так же как и в других сферах
Даже Наполеон не имел такого мания величия. Можно только догадываться что движет такими людьми.
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6LACK
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Вообще не слежу за российским баскетболом, но такие комментарии пугают. Видимо, все так же как и в других сферах
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