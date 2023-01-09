Генменеджер «Руны»: «Надеюсь, выйдем в «Финал четырех» Евролиги в ближайшие 5 лет»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич рассказал о планах по развитию клуба и личных целях.

« » – частный клуб, который не ждет каждый год, какой бюджет выделит город. Мы каждый день ищем спонсоров, партнеров, чтобы расти и развиваться. У нас самый быстро развивающийся бренд. Наш менеджмент – самый молодой во всем российском профессиональном спорте, и это не просто слова. Клуб дает спортивный результат и уже привлекает дополнительные инвестиции. Мы далеки от идеала, но придем к этому в скором времени.

Главная цель – «Финал четырех» Евролиги. Надеюсь, мы сделаем это в ближайшие пять лет. Для меня выход в «Финал четырех» будет высочайшим достижением с «Руной». Что будет после этого, тяжело говорить, но мои личные амбиции – это управление клубом », – заявил Юхневич.

В данный момент «Руна» занимает второе место в Суперлиге. Прошлым летом московская команда подавала заявку в Единую лигу ВТБ, но не прошла отбор.

«Главная цель – «Финал четырех» Евролиги». Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич – о развитии клуба и тенденциях росбаскета