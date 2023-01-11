Том Тибодо: «Иммануэл Куикли провел отличный отрезок»

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Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо высоко оценил уровень выступления Иммануэла Куикли в нынешнем сезоне.

Из-за травм Джейлена Брансона и Ар Джея Барретта Куикли выходил в старте в семи последних матчах, в которых набирал в среднем 20,3 очка, 5,9 передачи и 5,3 подбора.

«Он провел отличный отрезок. Мне нравится его игра с обеими пятерками. Он очень хорошо дополняет Джейлена, Ар Джея и Джулиуса Рэндла. Также мне нравится, как он играет со вторым составом вместе с Ар Джеем и Майлзом МакБрайдом. Эти парни универсальны, каждый может обыграть один на один. Они действительно выступают на высоком уровне», – сказал Тибодо.

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