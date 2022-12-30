Джулиус Рэндл и Иммануэл Куикли установили рекорд «Нью-Йорка»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Джулиус Рэндл Иммануэл Куикли Баскетбол

Джулиус Рэндл и Иммануэл Куикли стал первыми партнерами по команде в истории «Нью-Йорка», которые набрали по 35+ очков, 5+ подборов и 5+ передач каждый в одном матче.

В четверг «Никс» проиграли в гостях «Сперс» – 115:122.

Рэндл набрал 41 очко, сделал 11 подборов и 7 передач. Куикли вышел в стартовой пятерке и отметился 36 очками, 7 подборами и 7 передачами.

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