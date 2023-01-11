Шакил О′Нил: «На сегодняшний день «Санз» – не претенденты на чемпионство»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Финикс НБА Баскетбол

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что «Финикс» не входит в число фаворитов нынешнего сезона.

«На сегодняшний день они не претенденты на чемпионство.

Разница между ними и «Голден Стэйт» в том, что «Уорриорз» одновременно экспериментируют и учат. Они заигрывают молодежь, но не забывайте, что у них есть план, как выиграть чемпионат. Когда наступит плей-офф, у этих молодых парней будет больше опыта. Все, что им нужно, это один или два лидера, и они у них есть. Они точно знают, что делают. 

Что касается «Финикса», я мало что о них знаю. Я боюсь за них. Надеюсь, что они соберутся, но с ними что-то происходит», – сказал Шак.

Сегодня «Санз» прервали серию из шести поражений подряд, обыграв «Уорриорз» (125:113).

Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cash_flow
Голден Стэйт после травмы Карри показали плюсовой результат без Шефа (6-5). Из этих 11 матчей три были ещё и без Клэя. Всё в порядке у Уорриорз Финикс же 3-9 на отрезке из 12 матчей без Бука (включая матч с Денвером, где Девин 4 минуты отыграл. И ещё две игры из этого отрезка без СП3). У Финикса проблемы
в итоге у финикса на 1 победу в таблице больше
гсв не умеет играть выезды вообще и молодёжь шпаковская как то не блистает совсем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Макеев
а с гсв ничего странного не происходит?😅
Голден Стэйт после травмы Карри показали плюсовой результат без Шефа (6-5). Из этих 11 матчей три были ещё и без Клэя. Всё в порядке у Уорриорз

Финикс же 3-9 на отрезке из 12 матчей без Бука (включая матч с Денвером, где Девин 4 минуты отыграл. И ещё две игры из этого отрезка без СП3). У Финикса проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
а с гсв ничего странного не происходит?😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий