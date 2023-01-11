Шакил О′Нил: «На сегодняшний день «Санз» – не претенденты на чемпионство»

Легендарный центровой, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил заявил, что «Финикс» не входит в число фаворитов нынешнего сезона.

«На сегодняшний день они не претенденты на чемпионство.

Разница между ними и « » в том, что «Уорриорз» одновременно экспериментируют и учат. Они заигрывают молодежь, но не забывайте, что у них есть план, как выиграть чемпионат. Когда наступит плей-офф, у этих молодых парней будет больше опыта. Все, что им нужно, это один или два лидера, и они у них есть. Они точно знают, что делают.

Что касается «Финикса», я мало что о них знаю. Я боюсь за них. Надеюсь, что они соберутся, но с ними что-то происходит», – сказал Шак.

Сегодня «Санз» прервали серию из шести поражений подряд, обыграв «Уорриорз» (125:113).

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