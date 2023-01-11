Премьер-лига. Женщины. «Нефтяник» примет «Пересвет-ЮФУ»

В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Нефтяник» примет в Омске «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Пересвет-ЮФУ

11 января. 16.00

Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-2, МБА – 15-2, – 12-5, Спарта энд К – 9-8, Ника – 9-8, Самара – 8-9, Енисей – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 3-14, Нефтяник – 1-16, Динамо Москва – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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