Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет «Надежду»
В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Самара» примет «Надежду».
Женщины
Премьер-лига
Самара – Надежда
9 января. 18.00
Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-2, МБА – 15-2, Надежда – 11-5, Спарта энд К – 9-8, Ника – 9-8, Самара – 8-8, Енисей – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 3-14, Нефтяник – 1-16, Динамо Москва – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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