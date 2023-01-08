Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», МБА примет «Пересвет-ЮФУ» и другие матчи
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.
Екатеринбургский УГМК дома сыграет с омским «Нефтяником», московская МБА примет «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
УГМК – Нефтяник
8 января. 15.00
Спарта энд К – Динамо Новосибирск
8 января. 16.00
МБА – Пересвет-ЮФУ
8 января. 16.30
Ника – Динамо Москва
8 января. 18.30
Положение команд: УГМК – 16-0, Динамо Курск – 15-2, МБА – 14-2, Надежда – 11-5, Самара – 8-8, Спарта энд К – 8-8, Ника – 8-8, Енисей – 7-10, Динамо Новосибирск – 5-11, Пересвет-ЮФУ – 3-13, Нефтяник – 1-15, Динамо Москва – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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