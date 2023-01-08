Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», МБА примет «Пересвет-ЮФУ» и другие матчи

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся четыре матча.

Екатеринбургский УГМК дома сыграет с омским «Нефтяником», московская МБА примет «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Нефтяник

8 января. 15.00

Спарта энд К – Динамо Новосибирск

8 января. 16.00

МБА – Пересвет-ЮФУ

8 января. 16.30

– Динамо Москва

8 января. 18.30

Положение команд: УГМК – 16-0, Динамо Курск – 15-2, МБА – 14-2, Надежда – 11-5, Самара – 8-8, энд К – 8-8, Ника – 8-8, Енисей – 7-10, – 5-11, Пересвет-ЮФУ – 3-13, Нефтяник – 1-15, – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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