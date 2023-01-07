Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Енисей»

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В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги курское «Динамо» примет красноярский «Енисей».

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Премьер-лига

Динамо К – Енисей

7 января. 17.00

Положение команд: УГМК – 16-0, МБА – 14-2, Динамо Курск – 15-2, Надежда – 11-5, Самара – 8-8, Спарта энд К – 8-8, Ника – 8-8, Енисей – 7-9, Динамо Новосибирск – 5-11, Пересвет-ЮФУ – 3-13, Нефтяник – 1-15, Динамо Москва – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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