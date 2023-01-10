Расселл Уэстбрук: «Приятно видеть, как сейчас играют Деннис Шредер и Томас Брайант»

Теги Денвер Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Деннис Шредер Томас Брайант Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отметил выступление Денниса Шредера и Томаса Брайанта в последних матчах.

«Это многое значит для нас. Они талантливые игроки, которые хорошо зарекомендовали себя в НБА. В их карьерах были взлеты и падения. Приятно видеть, как сейчас играют Деннис и Томас. Рад, что у них все получается в каждом матче. Это просто замечательно для нашей команды», – сказал Уэстбрук.

Шредер набирал 10 и более очков в 7 последних матчах, Брайант – в 8. «Лейкерс» проиграли «Денверу» в понедельник, по перед этим выдали серию из 5 побед.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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1 комментарий

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blooooomka
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Тоже самое сквзвть о тебе относительно того района
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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