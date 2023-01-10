Василий Карасев: «Почти ни одну из ситуаций в концовке мы решить правильно не смогли»

Теги Василий Карасев Енисей Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев остался недоволен действиями команды в концовке матча Единой лиги ВТБ против «Енисея» (80:85, ОТ).

«Сегодня наше заслуженное поражение. Мы начали очень плохо, в первую очередь в защите. Потом нам удалось вернуться в игру со сменой состава. В концовке нам явно не хватило опыта в принятии решений.

Где-то были выигрышные ситуации, мы заставляли «Енисей» играть смены, но почти ни одну из ситуаций в концовке мы решить правильно не смогли», – заявил Карасев.

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