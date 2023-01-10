Дражен Анзулович: «Простейшие ошибки не дали «Енисею» выиграть до овертайма»

Главный тренер « » после победы над МБА (85:80, ОТ) в лиге ВТБ заявил, что его команда могла выиграть в основное время.

«Я очень уважаю : их игру, тренера. Сегодня они играли быстро и верно. Мы тоже хотим так играть, и сегодня у нас это получилось, особенно в первой четверти. Для меня это лучшая четверть в сезоне.

Потом мы потеряли ритм и концентрацию, забыли о тактических установках. Дали сопернику быстро вернуться в игру. Мы старались, проявляли большое желание, но простейшие ошибки не дали нам выиграть до овертайма. Поздравляю своих игроков с победой», – сказал Анзулович.

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