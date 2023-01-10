Дарвин Хэм после поражения от «Наггетс»: «Отдаю должное игрокам, они боролись до самого конца»

Главный тренер « » заявил, что у него нет претензий к команде после поражения от «Наггетс» (109:122).

«Отдаю должное игрокам, они боролись до самого конца. Нам немного не повезло, было несколько обидных потерь, несколько мячей не зашли. Но команда была на месте, парни сражались и хотели победить, они отдали все, что могли», – заявил Хэм.

«Лейкерс» провели встречу без травмированных лидеров Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Патрик Беверли не играл во второй половине из-за повреждения бедра.

Из-за травм также выпали из состава Остин Ривз, Лонни Уокер и Трой Браун.

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