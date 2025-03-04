Игроки «Самары» подписали новые контракты, спортивным директором клуба стал Андрей Федоров

Игроки «Самары» подписали контракты с новым руководством клуба.

В понедельник, 3 марта, игроки «Самары» заключили контракты с новой администрацией клуба во главе с генеральным директором Алексеем Ягуновым. Перед этим игроки расторгли договор с Самарским областным баскетбольным спортивным клубом «Самара », которым руководил Камо Погосян, сообщает «Свободный агент».

Новым спортивным директором «Самары» стал Андрей Федоров, ранее занимавший один из руководящих постов в академии клуба.

Сообщается, что новое руководство клуба выплатит все регламентные долги, связанные с выступлением команды в Единой лиге ВТБ.