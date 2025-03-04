Игроки «Самары» подписали новые контракты, спортивным директором клуба стал Андрей Федоров
Игроки «Самары» подписали контракты с новым руководством клуба.
В понедельник, 3 марта, игроки «Самары» заключили контракты с новой администрацией клуба во главе с генеральным директором Алексеем Ягуновым. Перед этим игроки расторгли договор с Самарским областным баскетбольным спортивным клубом «Самара», которым руководил Камо Погосян, сообщает «Свободный агент».
Новым спортивным директором «Самары» стал Андрей Федоров, ранее занимавший один из руководящих постов в академии клуба.
Сообщается, что новое руководство клуба выплатит все регламентные долги, связанные с выступлением команды в Единой лиге ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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