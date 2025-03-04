Джей Джей Редик: «Хочу попасть в плей-офф, не хочу участвовать в турнире плей-ин»
Джей Джей Редик заявил, что его главная цель – избежать турнира плей-ин.
«Я хочу попасть в плей-офф, я не хочу участвовать в турнире плей-ин. Пока участие в плей-офф не будет обеспечено, мысль о посеве даже не возникнет у меня в голове», – сказал главный тренер «Лейкерс».
В настоящее время «Лейкерс» удерживают второе место на Западе с результатом 38-21, но ведут напряженную борьбу с «Денвером», «Мемфисом» и «Хьюстоном».
Далее «Лейкерс» сыграют два домашних матча подряд против «Нового Орлеана» и «Нью-Йорка», после чего отправятся в четырехматчевое выездное турне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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