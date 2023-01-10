У «Денвера» 11 подряд побед на домашней площадке. Это лучшая серия клуба с 2018 года

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«Наггетс» в понедельник выиграли в Денвере у «Лейкерс» со счетом 122:109.

Это 11-я подряд победа «Денвера» на домашней площадке. Данная серия является лучшей для клуба с 2018 года, когда было одержано 12 побед на своей арене кряду.

«Наггетс» также удалось прервать серию из 5 побед калифорнийского клуба.

«Денвер» делит с «Мемфисом» 1-е место на Западе, у обеих команд результат 27-13.

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