Никола Йокич оформил 11-й трипл-дабл в сезоне, реализовал 100% с игры

Центровой «Наггетс» сделал трипл-дабл в матче с « » (122:109).

Йокич набрал 14 очков, 11 подборов и 16 передач при 5 из 5 с игры.

Трипл-дабл стал для серба 11-м в текущем сезоне.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал как минимум 10 очков, 10 подборов и 15 передач за матч, реализовав при этом 100% с игры.

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