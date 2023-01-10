Никола Йокич оформил 11-й трипл-дабл в сезоне, реализовал 100% с игры

Теги Денвер Лейкерс НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл в матче с «Лейкерс» (122:109).

Йокич набрал 14 очков, 11 подборов и 16 передач при 5 из 5 с игры.

Трипл-дабл стал для серба 11-м в текущем сезоне.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал как минимум 10 очков, 10 подборов и 15 передач за матч, реализовав при этом 100% с игры.

10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
MVP
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чисто батя вышел на площадку и на изи сварганил трипл-дабл с 16 передачами 🐐
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трипл в стиле Дрэймонда Грина. Несколько бросков. 1 треха. Еле перевалив через десятку очков. 100% с игры.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий