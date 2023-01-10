Разыгрывающий «Наггетс» обновил личный рекорд результативности в сезоне.

В победном матче с « » (122:109), у которых была серия из 5 побед, Джамал набрал 34 очка.

Мюррэй за 36 минут реализовал 13 из 29 с игры (5 из 9 из-за дуги). В его активе также 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Один из лидеров « » полностью пропустил сезон-21/22 после травмы колена.

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