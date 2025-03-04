Стефон Касл о 32 очках в матче против «Оклахомы»: «Здорово, но мы хотим побеждать»

Стефон Касл прокомментировал 32 очка в проигранном матче против «Оклахомы».

«Очки — это здорово, но мы хотим побеждать, так что, честно говоря, для меня это не так уж много значит», – сказал новичок «Сан-Антонио».

20-летний защитник «Сперс» в последних матчах набирал 22, 24 и 32 очка. Показатели Касла в дебютном сезоне – 13,2 очка, 3,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за встречу.