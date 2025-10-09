Партнер Леброна Джеймса Мэверик Картер больше не участвует в проекте новой международной баскетбольной лиги

Мэверик Картер закончил сотрудничество с новым проектом.

Давний друг и деловой партнер Леброна Джеймса консультировал инвестиционную группу, занимающуюся созданием новой международной баскетбольной лиги. «Project B», как называется на данной стадии это начинание, должна быть запущена в 2026 году.

Матчи женских и мужских команд 5 на 5 должны проходить в Азии, Европе и Латинской Америке.

Сам Леброн Джеймс официально не входит в группу организаторов турнира, однако летом встречался с главным европейским агентом Мишко Ражнатовичем вместе с Картером.

В инвестиционную группу входят бывший сооснователь Skype Джефф Прентис, бывший топ-менеджер Facebook Грэйди Бернетт, теннисисты Новак Джокович и Слоун Стивенс, бывшие баскетболистки Кэндис Паркер и Алана Бирд, бывший футболист из НФЛ Стив Янг.

«Это не какая-то рекламная шоу-лига. Мы будем играть 5 на 5, показывать элитный баскетбол. Хотим привлечь лучших», – прокомментировала идею Бирд.

«В женской части будем платить больше, чем любой другой турнир. Самые высокие зарплаты и долевое участие», – добавил Бернетт.