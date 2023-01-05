Премьер-лига. Женщины. УГМК примет МБА, «Надежда» сыграет с «Пересветом-ЮФУ»

В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.

В борьбе за лидерство в турнирной таблице екатеринбургский УГМК примет столичную МБА. Оренбургская «Надежда» в Ростове-на-Дону сыграет с «Пересветом-ЮФУ».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник –

5 января. 10.00

УГМК – МБА

5 января. 15.00

Пересвет-ЮФУ –

5 января. 20.00

Положение команд: УГМК – 15-0, МБА – 14-1, – 15-2, Надежда – 10-5, Самара – 8-8, энд К – 8-8, Ника – 7-8, Енисей – 7-9, Динамо Новосибирск – 5-11, Пересвет-ЮФУ – 3-12, Нефтяник – 1-14, Динамо Москва – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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