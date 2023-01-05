Премьер-лига. Женщины. УГМК примет МБА, «Надежда» сыграет с «Пересветом-ЮФУ»
В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.
В борьбе за лидерство в турнирной таблице екатеринбургский УГМК примет столичную МБА. Оренбургская «Надежда» в Ростове-на-Дону сыграет с «Пересветом-ЮФУ».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Ника
5 января. 10.00
УГМК – МБА
5 января. 15.00
Пересвет-ЮФУ – Надежда
5 января. 20.00
Положение команд: УГМК – 15-0, МБА – 14-1, Динамо Курск – 15-2, Надежда – 10-5, Самара – 8-8, Спарта энд К – 8-8, Ника – 7-8, Енисей – 7-9, Динамо Новосибирск – 5-11, Пересвет-ЮФУ – 3-12, Нефтяник – 1-14, Динамо Москва – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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