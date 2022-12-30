Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» – «Виктория Либертас»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Реджо-Эмилия» примет «Викторию Либертас».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 11-1, Милан – 10-2, Дертона – 8-4, – 7-5, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, Тренто – 7-5, Брешия – 5-6, Динамо Сассари – 5-7, Скафати – 5-7, Бриндизи – 5-7, Тревизо – 4-8, Наполи – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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