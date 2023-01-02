Чемпионат Италии. «Виртус» против «Милана», «Динамо Сассари» – «Брешия» и другие матчи

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В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся семь матчей.

Во встрече лидеров розыгрыша «Виртус» примет «Милан», «Динамо Сассари» сыграет с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Тренто – Бриндизи
Дата проведения
2 января, 20.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Тревизо – Рейер Венеция
Дата проведения
2 января, 21.00, «PalaVerde»
Онлайн матча

Варезе – Дертона
Дата проведения
2 января, 21.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Виртус – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
2 января, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Верона – Триест
Дата проведения
2 января, 22.30, «PalaOlimpia»
Онлайн матча

Динамо Сассари – Брешия
Дата проведения
2 января, 22.45, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Скафати – Наполи
Дата проведения
2 января, 22.45, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 11-1, Милан – 10-2, Дертона – 8-4, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, Тренто – 7-5, Виктория Либертас – 7-6, Брешия – 5-6, Динамо Сассари – 5-7, Скафати – 5-7, Бриндизи – 5-7,  Тревизо – 4-8, Наполи – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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