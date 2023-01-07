ACB. «Барселона» – «Бетис», «Ховентуд» сыграет с «Гранадой» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Барселона чемпионат Испании Жирона Гранада Фуэнлабрада Бреоган Бетис Обрадойро Баскетбол

В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся 4 матча.

Лидирующая «Барселона» примет на своей арене «Бетис», «Ховентуд» сыграет с «Гранадой».

Регулярный чемпионат

Фуэнлабрада – Жирона
Дата проведения
7 января, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Бреоган – Обрадойро
Дата проведения
7 января, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Барселона – Бетис
Дата проведения
7 января, 22.45, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Ховентуд – Гранада
Дата проведения
7 января, 22.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3,Уникаха – 10-4, Тенерифе – 9-4, Ховентуд – 9-5, Гран-Канария – 8-6, Бильбао – 7-7, Валенсия – 7-7, Бреоган– 7-7, Обрадойро – 7-7, Мурсия – 7-7, Гранада – 5-8, Жирона – 4-10, Манреса – 3-11, Сарагоса – 3-11, Фуэнлабрада – 3-11, Бетис – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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