ACB. «Барселона» – «Бетис», «Ховентуд» сыграет с «Гранадой» и другие матчи

В пятницу, 6 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся 4 матча.

Лидирующая «Барселона» примет на своей арене «Бетис», «Ховентуд» сыграет с «Гранадой».

Регулярный чемпионат

Бреоган – Обрадойро Дата проведения 7 января, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Ховентуд – Гранада Дата проведения 7 января, 22.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Положение команд: – 11-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3, – 10-4, Тенерифе – 9-4, – 9-5, – 8-6, Бильбао – 7-7, Валенсия – 7-7, Бреоган– 7-7, Обрадойро – 7-7, Мурсия – 7-7, Гранада – 5-8, – 4-10, – 3-11, Сарагоса – 3-11, – 3-11, – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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