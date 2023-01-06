Маркус Смарт оштрафован на 35 000 долларов за мат в адрес судьи

оштрафовала разыгрывающего « » за «ненормативную лексику» в адрес судьи во время матча против «Оклахомы» (117:150).

Инцидент произошел за 2:46 до конца третьей четверти встречи. Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла заменил Смарта. Уходя с площадки, игрок высказал судье Лорену Холткампу недовольство по поводу последнего эпизода. Судья выписал Смарту второй технический и удалил до конца встречи.

Смарт бросился на судью, но Маззулле удалось вовремя схватить игрока.

Это четвертый случай, когда Смарт, выступавший за Университет Оклахома Стэйт, оштрафован за инцидент, произошедший во время матча против «Тандер».

По данным Spotrac, общая сумма штрафов Смарта за 9 лет карьеры составляет 495 000 долларов.

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